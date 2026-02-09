В санатории «Ягодная сказка» найдена убитой профессорская вдова Галина Рощина. Пенсионерка вела роскошную жизнь и отличалась властным характером. Свои моментально подключаются к расследованию, поскольку в одно время с Рощиной в санатории поправлял здоровье Антон Спицин.



