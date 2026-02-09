Ягодная сказка
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Ягодная сказка
8.72025, Ягодная сказка
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 63 смотреть онлайн

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О сериале

В санатории «Ягодная сказка» найдена убитой профессорская вдова Галина Рощина. Пенсионерка вела роскошную жизнь и отличалась властным характером. Свои моментально подключаются к расследованию, поскольку в одно время с Рощиной в санатории поправлял здоровье Антон Спицин.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»