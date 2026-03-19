В заброшенном ангаре убита предприниматель Татьяна Стрельцова. До этого ее фирма обанкротилась, отец умер от инфаркта, а муж сбежал из-под следствия. Своим предстоит найти связь между этими событиями, но как работать без видений Метелицы, у которой внезапно пропал уникальный дар?

