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Свои
7-й сезон
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8.72025, Абонент неизвестен
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 88 смотреть онлайн

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О сериале

В заброшенном ангаре убита предприниматель Татьяна Стрельцова. До этого ее фирма обанкротилась, отец умер от инфаркта, а муж сбежал из-под следствия. Своим предстоит найти связь между этими событиями, но как работать без видений Метелицы, у которой внезапно пропал уникальный дар?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»