Свои расследуют убийство недавней знакомой Косицкого, Юлии Кошелевой. Перед смертью девушка успешно прошла собеседование, на котором Косицкий ей подыграл. Он же нашел тело Юлии. Расследование становится для Косицкого личным вызовом.

