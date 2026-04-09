Вакансия жертвы
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Вакансия жертвы
8.72025, Вакансия жертвы
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 99 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Свои расследуют убийство недавней знакомой Косицкого, Юлии Кошелевой. Перед смертью девушка успешно прошла собеседование, на котором Косицкий ей подыграл. Он же нашел тело Юлии. Расследование становится для Косицкого личным вызовом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»