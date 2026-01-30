Смерть с доставкой на дом
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Смерть с доставкой на дом
8.72025, Смерть с доставкой на дом
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Выстрелами из охотничьего ружья убиты мошенники, брат и сестра Кармановы. Парочка обманывала дорогие магазины, заказывая без предоплаты вещи на дом. Кому выгодна смерть Кармановых и как сыщикам помогла русская народная поговорка?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»