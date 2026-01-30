Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

Выстрелами из охотничьего ружья убиты мошенники, брат и сестра Кармановы. Парочка обманывала дорогие магазины, заказывая без предоплаты вещи на дом. Кому выгодна смерть Кармановых и как сыщикам помогла русская народная поговорка?

