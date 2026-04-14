Право на ошибку
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Право на ошибку
8.72021, Право на ошибку
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Капитан Косицкий планирует провести романтический отпуск со своей новой девушкой Люсей. Но вместо этого его ждет предательство, ранение и поиск пятидесяти миллионов рублей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»