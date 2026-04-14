Галина бежит от разъяренного мужа, который снова выпил, к подруге. Подруга отдает ключи от своего загородного дома, а сама уезжает в Москву. Но запертая дверь - не гарантия безопасности. Галину убивают. Экстрасенс Метелица уверена, что Галина должна была умереть позже.

