Побег в смерть
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Побег в смерть
8.72021, Побег в смерть
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 72 смотреть онлайн

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О сериале

Галина бежит от разъяренного мужа, который снова выпил, к подруге. Подруга отдает ключи от своего загородного дома, а сама уезжает в Москву. Но запертая дверь - не гарантия безопасности. Галину убивают. Экстрасенс Метелица уверена, что Галина должна была умереть позже.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»