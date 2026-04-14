Сестры
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Сестры
8.72021, Сестры
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 48 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

В арендованном коттедже за несколько часов до Нового года происходит убийство. Приехавшие отмечать праздник парочка столкнулась с вооруженным грабителем. Следы указывают на то, что грабитель искал что-то в доме. Но именно эти следы и показания свидетельницы наводят Своих на одну довольно смелую идею.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»