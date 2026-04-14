В арендованном коттедже за несколько часов до Нового года происходит убийство. Приехавшие отмечать праздник парочка столкнулась с вооруженным грабителем. Следы указывают на то, что грабитель искал что-то в доме. Но именно эти следы и показания свидетельницы наводят Своих на одну довольно смелую идею.

