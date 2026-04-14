Девы подземелья
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Девы подземелья
8.72021, Девы подземелья
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 82 смотреть онлайн

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О сериале

Свои расследуют убийство Юлии Захаркиной. Девушка недавно вернулась домой после полугодового отсутствия и не рассказывала о том, где была. Сыщики полагают, что убийство Захаркиной может быть как-то связано с ее загадочным исчезновением.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»