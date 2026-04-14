С чистого листа
Wink
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Свои
5-й сезон
С чистого листа
8.72021, С чистого листа
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 66 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Ведущую платных курсов о том, как начать жизнь с чистого листа, убивают на парковке. Следствие усложняется тем, что информации о Кире Прядкиной практически нет.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»