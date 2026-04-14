Во время исполнения магического ритуала на девушку блогера нападает преступник. Зрители, видевшие это все в эфире, не сразу поняли, что на их глазах произошло убийство. Своим придется опросить много свидетелей, прежде чем они выйдут на настоящего злоумышленника.

