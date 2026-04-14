Семь марьяжных королей
Wink
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Свои
5-й сезон
Семь марьяжных королей
8.72021, Семь марьяжных королей
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 78 смотреть онлайн

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О сериале

Во время исполнения магического ритуала на девушку блогера нападает преступник. Зрители, видевшие это все в эфире, не сразу поняли, что на их глазах произошло убийство. Своим придется опросить много свидетелей, прежде чем они выйдут на настоящего злоумышленника.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»