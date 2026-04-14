Копия верна
Wink
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Свои
5-й сезон
Копия верна
8.72021, Копия верна
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 89 смотреть онлайн

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О сериале

Продавщица Светлана Малькова поехала на свидание и не могла и предположить, чем оно может закончиться. Вся беда в том, что ее комплекция и внешность слишком подходила для замысла убийцы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»