В частом доме убит охранник Алексей Уваров. Свои выясняют, что Уваров не так давно узнал, что у него есть сын, и конфликтовал с родителями ребенка. Жданова уверена, что убийство произошло из-за этого. Гениус же считает, что дело в любви, а к преступнику их приведет Алиса, девушка охранника.

