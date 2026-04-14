Связующее звено
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Связующее звено
8.72021, Связующее звено
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 77 смотреть онлайн

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О сериале

В частом доме убит охранник Алексей Уваров. Свои выясняют, что Уваров не так давно узнал, что у него есть сын, и конфликтовал с родителями ребенка. Жданова уверена, что убийство произошло из-за этого. Гениус же считает, что дело в любви, а к преступнику их приведет Алиса, девушка охранника.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»