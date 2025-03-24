Свидание с Токаревым
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Свидание с Токаревым
8.72021, Свидание с Токаревым
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 32 смотреть онлайн

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О сериале

В брошенной под мостом машине найдено тело молодой девушки Яны. В нее дважды стреляли из пистолета ТТ. Свои выясняют, что девушка познакомилась на сайте с молодым человеком, и их свидание закончилось такой страшной трагедией.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»