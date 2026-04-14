Плохое настроение
Wink
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Свои
5-й сезон
Плохое настроение
8.72021, Плохое настроение
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 94 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В своей квартире убита преподаватель математики Мадины Атоева. Скорей всего, она сама открыла дверь убийце и была с ним знакома. Поэтому первым же подозреваемым становится мужчина, с которым Мадина встречалась.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»