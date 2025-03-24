Мужчина и женщина
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Мужчина и женщина
8.72021, Мужчина и женщина
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 38 смотреть онлайн

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О сериале

В доме застрелена женщина. А рядом с этим домом находят труп мужчины в машине. Мужчину задушили. Жертвы между собой никак не связаны. Или все-таки связаны? Жданова и Гениус должны распутать сложное двойное убийство

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»