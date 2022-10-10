Оборотень
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Оборотень
8.72021, Оборотень
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

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О сериале

В арендуемом доме убита девушка, Кристина Орлова. В личных вещах Кристины находят завещание. По нему Кристина наследует дорогой коттедж. Во дворе коттеджа находят чей-то плохо закопанный труп. Как связана смерть Кристины со страшной находкой?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»