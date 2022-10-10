В арендуемом доме убита девушка, Кристина Орлова. В личных вещах Кристины находят завещание. По нему Кристина наследует дорогой коттедж. Во дворе коттеджа находят чей-то плохо закопанный труп. Как связана смерть Кристины со страшной находкой?

