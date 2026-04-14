Секрет Снегурочки
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Секрет Снегурочки
8.72021, Секрет Снегурочки
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 47 смотреть онлайн

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О сериале

В ДК культуры руководитель театральной студии обнаружил на сцене у елки убитую Снегурочку аниматора Римму Журину. Метелица с помощью своего дара определяет, что убийца прятался за сценой. На этом месте преступник оставил серебряные бусины. Но по этим бусинам не найти преступника. Перед Новым годом в ДК каждый второй в карнавальном костюме.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»