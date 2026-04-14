В ДК культуры руководитель театральной студии обнаружил на сцене у елки убитую Снегурочку аниматора Римму Журину. Метелица с помощью своего дара определяет, что убийца прятался за сценой. На этом месте преступник оставил серебряные бусины. Но по этим бусинам не найти преступника. Перед Новым годом в ДК каждый второй в карнавальном костюме.

