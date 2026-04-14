Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 45 смотреть онлайн

Накануне Нового года молодую девушку Лизу Сорокину задушили в собственной квартире. Девушка сама впустила в дом убийцу. Лиза – дочка известного музыкального продюсера. Незадолго до своей гибели она стала посещать странное общество, смахивающее на секту.

