Расслабься, чувак!
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Расслабься, чувак!
8.72021, Расслабься, чувак!
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 45 смотреть онлайн

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О сериале

Накануне Нового года молодую девушку Лизу Сорокину задушили в собственной квартире. Девушка сама впустила в дом убийцу. Лиза – дочка известного музыкального продюсера. Незадолго до своей гибели она стала посещать странное общество, смахивающее на секту.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»