Благия намерения
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Благия намерения
8.72021, Благия намерения
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 84 смотреть онлайн

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О сериале

Лариса работала официанткой и поздно ночью возвращалась с работы, когда на нее напал убийца. Гениус считает, что убийца знал маршрут жертвы и подстерегал ее. Не очень понятно, какой мотив был у преступника? Лариса жила бедно. В Петербурге не так давно. Странная банка с тараканами, обнаруженная в личных вещах Ларисы, наталкивает детективов на мысль.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»