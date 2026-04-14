Лариса работала официанткой и поздно ночью возвращалась с работы, когда на нее напал убийца. Гениус считает, что убийца знал маршрут жертвы и подстерегал ее. Не очень понятно, какой мотив был у преступника? Лариса жила бедно. В Петербурге не так давно. Странная банка с тараканами, обнаруженная в личных вещах Ларисы, наталкивает детективов на мысль.

