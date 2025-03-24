Не как в кино
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Свои
5-й сезон
Не как в кино
8.72021, Не как в кино
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 35 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В доме актера Павла Свиридова в ванной найдено тело его жены, предпринимательницы Светланы. На теле жертвы обнаружены синяки и странные пятна.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»