Седьмая пуля
Wink
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Свои
5-й сезон
Седьмая пуля
8.72021, Седьмая пуля
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Суд оправдал Олега Кружкина. Он в драке убил человека. Радостный Кружкин отметил это в баре, после чего, ночью его расстреляли в упор. В ходе расследования становится понятно, что желающих отомстить Кружкину слишком много.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»