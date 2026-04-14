Школьные годы чудесные
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Школьные годы чудесные
8.72021, Школьные годы чудесные
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 70 смотреть онлайн

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О сериале

Сотрудник межведомственной рабочей группы Гениус не пошел на встречу с одноклассниками. А утром узнал, что его одноклассник Павел Зарубин был убит после той самой встречи. Под подозрение попадает Арина, к которой Зарубин весь вечер приставал. Но у нее алиби: всю ночь Арина провела с Гениусом. Жданова подозревает, что Арина обманывает Гениуса, а с темой ее алиби не все чисто.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»