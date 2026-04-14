Сотрудник межведомственной рабочей группы Гениус не пошел на встречу с одноклассниками. А утром узнал, что его одноклассник Павел Зарубин был убит после той самой встречи. Под подозрение попадает Арина, к которой Зарубин весь вечер приставал. Но у нее алиби: всю ночь Арина провела с Гениусом. Жданова подозревает, что Арина обманывает Гениуса, а с темой ее алиби не все чисто.

