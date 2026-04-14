В озере найдено тело тату мастера Василия Климова. Его задушили и тело сбросили в воду. Сыщики узнают, что Климову задолжал большую сумму китаец Фэнг Ченг. Сыщики пытаются найти Фэнга, но в ресторане, где Фэнг работает, говорят, что тот пропал два дня назад.

