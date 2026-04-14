Сак Янт
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Сак Янт
8.72021, Сак Янт
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 57 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

В озере найдено тело тату мастера Василия Климова. Его задушили и тело сбросили в воду. Сыщики узнают, что Климову задолжал большую сумму китаец Фэнг Ченг. Сыщики пытаются найти Фэнга, но в ресторане, где Фэнг работает, говорят, что тот пропал два дня назад.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»