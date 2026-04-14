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Свои
5-й сезон
Копарь
8.72021, Копарь
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 53 смотреть онлайн

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О сериале

В лесу найден труп Николая Рычкова. Сыщики выясняют, что убитый был черным копателем. Под подозрение попадает глава клуба поисковиков Черняев, который публично угрожал Рычкову расправой.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»