Ночью в самолете задушен Николай Завьялов, в прошлом легенда малой авиации, а ныне сторож в аэроклубе. Раньше этот клуб принадлежал Завьялову, но он разорился. Новый владелец клуба ненавидит Завьялова, но пошел бы он на преступление? Вопрос.

