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Свои
5-й сезон
Авиатор
8.72021, Авиатор
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 52 смотреть онлайн

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О сериале

Ночью в самолете задушен Николай Завьялов, в прошлом легенда малой авиации, а ныне сторож в аэроклубе. Раньше этот клуб принадлежал Завьялову, но он разорился. Новый владелец клуба ненавидит Завьялова, но пошел бы он на преступление? Вопрос.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»