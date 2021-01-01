Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 42 смотреть онлайн

Новая веха в истории легендарного отдела: сериал «Свои» 5 сезон уже доступен на Wink!



В составе отряда вновь случились перестановки: ряды «Своих» пополнила яркая и общительная Верочка. У Инги появляется нежданный напарник Геннадий, который раздражает девушку чрезмерным высокомерием и педантизмом, но внутренние распри забываются, когда начинается расследование. В этот раз отделу предстоит разобраться с гибелью пациентки клиники для похудания и пилота-легенды российской авиации. Тем временем Фазик ввяжется в перепалку с местными хулиганами, а Литвинов попадет в заложники...



Как коллеги будут выручать друг друга и раскрывать чужие секреты — следите в сериях 5 сезона сериала «Свои» в отличном качестве на Wink.



Сериал Свои 5 сезон 42 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.