Родственники?
Wink
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Свои
5-й сезон
Родственники?
8.72021, Родственники?
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

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О сериале

Модный адвокат Тверцалов убит в собственном доме. Неделю назад Тверцалов участвовал в телевизионном шоу "Родственники?". На нем он узнал, что у него есть сын. Сыщики подозревают, что с анализом днк на шоу дело было нечисто, а новообретенный сын - аферист.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»