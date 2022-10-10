Модный адвокат Тверцалов убит в собственном доме. Неделю назад Тверцалов участвовал в телевизионном шоу "Родственники?". На нем он узнал, что у него есть сын. Сыщики подозревают, что с анализом днк на шоу дело было нечисто, а новообретенный сын - аферист.

