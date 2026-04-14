На проходной фирмы «Стильное дерево» умирает от смертельного ранения в спину ночной охранник Михаил Похлёбкин. В ходе расследования сыщики узнают, что жена Похлебкина пропала, а накануне между Похлебкиным и его женой была крупная ссора.

