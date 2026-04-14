Ночные дежурства
Wink
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Свои
5-й сезон
Ночные дежурства
8.72021, Ночные дежурства
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 51 смотреть онлайн

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О сериале

На проходной фирмы «Стильное дерево» умирает от смертельного ранения в спину ночной охранник Михаил Похлёбкин. В ходе расследования сыщики узнают, что жена Похлебкина пропала, а накануне между Похлебкиным и его женой была крупная ссора.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»