Маньяк на прокат
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Маньяк на прокат
8.72021, Маньяк на прокат
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 62 смотреть онлайн

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О сериале

В лесу у своей машины задушен психолог Зеленин. При осмотре его машины сыщики приходят в ужас. В багажнике психолога топоры и ножи, веревки и скотч. Ощущение, что Зеленин – настоящий маньяк.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»