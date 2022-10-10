Игра по-крупному
Wink
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Свои
5-й сезон
Игра по-крупному
8.72021, Игра по-крупному
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

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О сериале

Во время утренней пробежки кто-то задушил строительным хомутом бизнесмена Максима Астахова. Литвинову кажется подозрительным, что Астахов занимался спортом далеко от своего дома. При убитом не нашли ни телефона, ни часов, хотя на руке остался след от ремешка.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»