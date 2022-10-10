Во время утренней пробежки кто-то задушил строительным хомутом бизнесмена Максима Астахова. Литвинову кажется подозрительным, что Астахов занимался спортом далеко от своего дома. При убитом не нашли ни телефона, ни часов, хотя на руке остался след от ремешка.

