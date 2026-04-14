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Свои
5-й сезон
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8.72021, Прошлогоднее селфи
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 71 смотреть онлайн

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О сериале

В коттеджном поселке в частном доме убит бизнесмен Тимофей Саранский. В машине убитого найдены письма с угрозами. Сыщики подозревают в преступление студента Артема Астраханцева, которому Саранский приходился отчимом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»