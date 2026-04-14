Как художник художнику
Wink
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Свои
5-й сезон
Как художник художнику
8.72021, Как художник художнику
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 56 смотреть онлайн

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О сериале

На глазах у Фазика происходит убийство помощника адвоката Константина Мельника. Молодого человека затолкнули в фургон и застрелили. Но тело жертвы найти не удается, свидетелей тоже. Может, и не было никакого убийства?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»