Нить Ариадны
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Нить Ариадны
8.72021, Нить Ариадны
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Дар экстрасенса Метелицы помогает выйти на убийцу, задушившего директора дома творчества.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»