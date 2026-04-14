Укротительница тигров
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Укротительница тигров
8.72021, Укротительница тигров
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 79 смотреть онлайн

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О сериале

Преступник выманил Данилу Хабарова в пустынное место и там перерезал горло. Но почему-то оставил в живых свидетельницу Катю. Чуть позже Катя пытается покончить с собой. Сначала экстрасенс Метелица думает, что это из-за убийства возлюбленного. Но позже в видениях она видит, как было плохо Кате в этих отношениях.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»