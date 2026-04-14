Преступник выманил Данилу Хабарова в пустынное место и там перерезал горло. Но почему-то оставил в живых свидетельницу Катю. Чуть позже Катя пытается покончить с собой. Сначала экстрасенс Метелица думает, что это из-за убийства возлюбленного. Но позже в видениях она видит, как было плохо Кате в этих отношениях.

