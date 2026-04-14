Пустая комната
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Свои
5-й сезон
Пустая комната
8.72021, Пустая комната
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 54 смотреть онлайн

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О сериале

Видение Метелицы приводит ее к музыкальной школе, закрытой на ремонт. Водном из классов она находит мертвую девушку. Жертва - Виктория Степанкова, дочь успешного бизнесмена. Она не так давно устроилась работать ночным сторожем в эту школу. Зачем девушке из обеспеченной семьи эта должность с мизерной зарплатой? Ответ оказывается неожиданным. Девушка следила за автомастерской, которая находится напротив школы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»