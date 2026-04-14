Видение Метелицы приводит ее к музыкальной школе, закрытой на ремонт. Водном из классов она находит мертвую девушку. Жертва - Виктория Степанкова, дочь успешного бизнесмена. Она не так давно устроилась работать ночным сторожем в эту школу. Зачем девушке из обеспеченной семьи эта должность с мизерной зарплатой? Ответ оказывается неожиданным. Девушка следила за автомастерской, которая находится напротив школы.

