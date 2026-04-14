Библиотекарь Тамара Мешанина убита в собственном подъезде. Квартира жертвы вскрыта отмычками, и из нее пропали золотые украшения. Сыщики обращают внимание на то, что у простого библиотекаря слишком дорогая машина и драгоценности. Они узнают, что Тамара не так давно получила наследство от тетки.

