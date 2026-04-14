Ретроградный Меркурий
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Ретроградный Меркурий
8.72021, Ретроградный Меркурий
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 76 смотреть онлайн

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О сериале

Библиотекарь Тамара Мешанина убита в собственном подъезде. Квартира жертвы вскрыта отмычками, и из нее пропали золотые украшения. Сыщики обращают внимание на то, что у простого библиотекаря слишком дорогая машина и драгоценности. Они узнают, что Тамара не так давно получила наследство от тетки.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»