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Свои
5-й сезон
Костюм
8.72021, Костюм
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 81 смотреть онлайн

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О сериале

Во время репетиции шоу убит руководитель цирка и в прошлом известный клоун Самойлов. В гримерку, где нашли тело, заходил кто-то из актеров в костюме клоуна. Под подозрением коллеги Самойлова и заодно весьма пылкая поклонница, которая когда-то купила на аукционе его клоунский костюм.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»