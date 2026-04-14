Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 81 смотреть онлайн

Во время репетиции шоу убит руководитель цирка и в прошлом известный клоун Самойлов. В гримерку, где нашли тело, заходил кто-то из актеров в костюме клоуна. Под подозрением коллеги Самойлова и заодно весьма пылкая поклонница, которая когда-то купила на аукционе его клоунский костюм.

