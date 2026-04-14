В ритме танца
Wink
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Свои
5-й сезон
В ритме танца
8.72021, В ритме танца
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 98 смотреть онлайн

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О сериале

Убит тренер по латиноамериканским танцам Демидов. Кто-то подсунул ему игрушку с угрозами в его шкафчик для одежды. Метелица никак не может сосредоточиться и «увидеть» хоть что-то с помощью своего дара. Она знает только одно: убийца обязательно вернется. Вот только куда?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»