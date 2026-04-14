Убит тренер по латиноамериканским танцам Демидов. Кто-то подсунул ему игрушку с угрозами в его шкафчик для одежды. Метелица никак не может сосредоточиться и «увидеть» хоть что-то с помощью своего дара. Она знает только одно: убийца обязательно вернется. Вот только куда?

