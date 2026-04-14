Морячок
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Морячок
8.72021, Морячок
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 80 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Наследница империи Молочного Короля убита в своем собственном доме. Вместе с ней убит и ее поклонник, курсант мореходного училища. Условия завещания должны пролить свет на то, кто убийца.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»