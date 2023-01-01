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Фильмы, основанные на реальных событиях

Фильмы, основанные на реальных событиях

Фильмы, основанные на реальных событиях, всегда привлекают внимание зрителей благодаря своей правдоподобности и эмоциональной глубине. Они позволяют увидеть, как выстраиваются судьбы людей в условиях катастроф или выдающихся достижений. Один из таких фильмов — «Зеленая книга», который исследует расовые предрассудки в Америке 1960-х годов. Фильм основан на реальной дружбе между итальянским водителем и афроамериканским пианистом, что демонстрирует, как межличностные отношения способны преодолевать барьеры из ненависти и стереотипов. В коллекции Wink есть и русские фильмы, основанные на реальных событиях, например, «Повелитель ветра», «Командир», «Юра дворник», «Доктор Лиза», «Белый снег», «Солдатик» и многие другие. Фильмы, основанные на реальных событиях оставляют глубокий след в сознании зрителей, заставляют задуматься о сложностях жизни и силе человеческого духа. Смотреть фильмы, основанные на реальных событиях, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму 9 секунд 2024
9.3

9 секунд

2024, 90 мин
Постер к фильму Мужское слово 2024
9.2

Мужское слово

2024, 93 мин
Постер к фильму Время вернуться 2024
8.6

Время вернуться

2024, 110 мин
Постер к фильму Командир 2023
9.2

Командир

2023, 144 мин
Постер к фильму Большая гонка. Ауди против Лянчи 2024
8.4

Большая гонка. Ауди против Лянчи

2024, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Присцилла: Элвис и я 2023
8.0

Присцилла: Элвис и я

2023, 106 мин
Постер к фильму Дурные деньги 2023
8.6

Дурные деньги

2023, 102 мин
Постер к фильму Стальная хватка 2023
8.2

Стальная хватка

2023, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крецул 2023
7.6

Крецул

2023, 100 мин
Постер к фильму Перси против корпораций 2020
8.2

Перси против корпораций

2020, 95 мин
Постер к фильму Повелитель ветра 2023
9.2

Повелитель ветра

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золотой конвой 2022
7.7

Золотой конвой

2022, 117 мин
Постер к фильму Переговорщик 2023
8.2

Переговорщик

2023, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чужая 2023
8.2

Чужая

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Украсть Рафаэля 2021
7.5

Украсть Рафаэля

2021, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дом удовольствий 2022
7.2

Дом удовольствий

2022, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой Хатико 2023
9.5

Мой Хатико

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боксер 2022
9.1

Боксер

2022, 96 мин
Постер к фильму Юра дворник 2023
8.5

Юра дворник

2023, 88 мин
Постер к фильму Порох 1985
8.5

Порох

1985, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Осло 2021
8.0

Осло

2021, 113 мин
Постер к фильму Белый снег 2021
9.5

Белый снег

2021, 121 мин
Постер к фильму Афера по-итальянски 2019
7.5

Афера по-итальянски

2019, 99 мин
Постер к фильму Тачка на миллион 2018
8.2

Тачка на миллион

2018, 108 мин
Постер к фильму Легендарное ограбление 2019
8.1

Легендарное ограбление

2019, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Реальный Рокки 2016
7.4

Реальный Рокки

2016, 92 мин
Постер к фильму Дикая лига 2019
8.7

Дикая лига

2019, 106 мин
Постер к фильму Тело Христово 2019
7.5

Тело Христово

2019, 110 мин
Постер к фильму В погоне за ветром 2019
9.2

В погоне за ветром

2019, 94 мин
Постер к фильму Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 2018
9.2

Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

2018, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Опасная миссия 2018
7.5

Опасная миссия

2018, 122 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жизнь задом наперед 2007
8.7

Жизнь задом наперед

2007, 88 мин
Постер к фильму Дефолт 2018
8.7

Дефолт

2018, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Коррупционер 2019
8.2

Коррупционер

2019, 99 мин
Постер к фильму Красивый, плохой, злой 2019
8.8

Красивый, плохой, злой

2019, 105 мин
Постер к фильму Однажды в Стокгольме 2018
8.0

Однажды в Стокгольме

2018, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Отель Мумбаи: Противостояние 2018
9.3

Отель Мумбаи: Противостояние

2018, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спасти Ленинград 2019
8.8

Спасти Ленинград

2019, 93 мин
Постер к фильму Ангел 2018
7.5

Ангел

2018, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму По половому признаку 2018
8.9

По половому признаку

2018, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красивый мальчик 2018
7.4

Красивый мальчик

2018, 115 мин
Постер к фильму Король воров 2018
8.1

Король воров

2018, 103 мин
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму 28 панфиловцев 2016
9.5

28 панфиловцев

2016, 115 мин
Постер к фильму Опасное расследование 2017
8.2

Опасное расследование

2017, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большая игра 2017
9.1

Большая игра

2017, 134 мин
Постер к фильму 6 дней 2017
7.8

6 дней

2017, 90 мин
Постер к фильму Ограбление века 2017
8.3

Ограбление века

2017, 88 мин