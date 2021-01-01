Украсть Рафаэля (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Итальянская комедия о грабителе, который с помощью команды дилетантов пытается закончить дело, начатое 40 лет назад. Энцо почти полвека провел в тюрьме после попытки выкрасть из музея знаменитую картину Рафаэля «Немая». Когда же он, наконец, выходит на свободу, с ним связывается племянница. Она и ее друзья хотят повторить то, что когда-то не удалось ее дяде. У молодых людей почти нет опыта в ограблениях, но есть уверенность, что под руководством Энцо им точно удастся успешно завершить дело. Энцо придется иметь дело с абсолютными дилетантами, но идея закончить начатое несколько десятилетий назад слишком привлекательна. Как пройдет это необычное ограбление, расскажет комедия 2021 года «Украсть Рафаэля» — фильм смотреть онлайн уже можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛТРежиссёр
Лука
Тровеллези Чезана
- АТРежиссёр
Алессандро
Тарабелли
- Актёр
Ивано
Марескотти
- МФАктриса
Мартина
Фузаро
- КЧАктриса
Келли
Чен Иншань
- БААктриса
Беатрис
Айелло
- ООАктёр
Орфео
Орландо
- ЛГАктёр
Лодо
Гуэнци
- АБАктёр
Андреа
Беруатто
- ДБАктёр
Джакомо
Боттони
- УДАктёр
Уго
Дигеро
- КААктриса
Карола
Абдалла Саид
- ДВСценарист
Джорджо
Винали
- ЛТПродюсер
Лука
Тровеллези Чезана
- ФМПродюсер
Франческо
Мемми