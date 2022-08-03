Опасная миссия
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Опасная миссия

Опасная миссия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.62018, Mordene i Kongo
Драма, Биография122 мин18+

О фильме

Основано на реальных событиях. Весной 2009-го двое туристов из Норвегии ― Тьeстолв Моланд и Джошуа Френч ― предстали перед судом Конго по подозрению в организации преступной группировки. Моланд скончался в тюрьме, а Френч вышел спустя 8 лет. Но до сих пор неизвестно, были ли герои виновны.

Страна
ЮАР, Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная миссия»