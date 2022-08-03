Опасная миссия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.62018, Mordene i Kongo
Драма, Биография122 мин18+
О фильме
Основано на реальных событиях. Весной 2009-го двое туристов из Норвегии ― Тьeстолв Моланд и Джошуа Френч ― предстали перед судом Конго по подозрению в организации преступной группировки. Моланд скончался в тюрьме, а Френч вышел спустя 8 лет. Но до сих пор неизвестно, были ли герои виновны.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МХРежиссёр
Мариус
Хольст
- Актёр
Аксель
Хенни
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ИФАктриса
Ине
Ф. Янсен
- ЭОАктёр
Энтони
Осейеми
- ТДАктриса
Тоне
Даниелсен
- ДСАктёр
Деннис
Стурхёй
- РМАктёр
Рональд
Мкванази
- ПМАктёр
Патрик
Мофокенг
- КСАктёр
Кристоффер
Стаиб
- НФСценарист
Николай
Фробениус
- АВПродюсер
Асле
Ватн
- БЭПродюсер
Бо
Эрхардт
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- СБМонтажёр
Сорен
Б. Эбби
- СКМонтажёр
Сверрир
Кристянссон
- ЙАОператор
Йон
Андреас Андерсен