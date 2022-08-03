Основано на реальных событиях. Весной 2009-го двое туристов из Норвегии ― Тьeстолв Моланд и Джошуа Френч ― предстали перед судом Конго по подозрению в организации преступной группировки. Моланд скончался в тюрьме, а Френч вышел спустя 8 лет. Но до сих пор неизвестно, были ли герои виновны.

