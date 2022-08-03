Кон-Тики
Wink
Фильмы
Кон-Тики

Кон-Тики (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Kon-Tiki
Приключения, Исторический109 мин12+

О фильме

История о всемирно известном путешественнике Туре Хейердале, совершившем в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на плоту Кон-Тики. Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, раздирающий ветер, битва за жизнь посреди бушующей стихии. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.

Страна
Норвегия, Великобритания, Германия, Дания, Швеция
Жанр
Исторический, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кон-Тики»