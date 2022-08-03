Кон-Тики (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Kon-Tiki
Приключения, Исторический109 мин12+
О фильме
История о всемирно известном путешественнике Туре Хейердале, совершившем в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на плоту Кон-Тики. Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, раздирающий ветер, битва за жизнь посреди бушующей стихии. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.
СтранаНорвегия, Великобритания, Германия, Дания, Швеция
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
Режиссёр
Хоаким
Роннинг
Режиссёр
Эспен
Сандберг
Актёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
Актёр
Тобиас
Зантельман
Актёр
Густаф
Скарсгард
Актёр
Одд
Магнус Уильямсон
Актёр
Якоб
Офтебро
Актриса
Агнес
Киттелсен
Актёр
Питер
Уайт
Актёр
Амунн
Хеллум Норакер
Актёр
Эйлиф
Хеллум Норакер
Сценарист
Петтер
Скавлан
Продюсер
Джереми
Томас
Актёр дубляжа
Антон
Савенков
Актёр дубляжа
Диомид
Виноградов
Актёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
Актёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
Актёр дубляжа
Александр
Ливанов
Художник
Лек
Чайян Чунсуттиват
Художница
Стайн
Гудмундсен-Холмгрин
Монтажёр
Пер-Эрик
Эриксен