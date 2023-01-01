Биография

Эспен Сандберг – режиссер кино и рекламы, родился 16 июня 1971 года. Наиболее успешным проектом режиссера является историческая кинолента «Кон-Тики», которая была признана самым экономически успешным фильмом Норвегии и номинировлась на престижные премии. В 1994 году стал выпускником театрального вуза в Норвегии. Первыми работами Сандберга стали рекламные ролики и режиссерские проекты на телевидении. Вместе со своим давним другом и коллегой Ю. Реннингом основал собственную продакшн-компанию Roenberg, разрабатывал рекламные проекты для международных компаний. Первым фильмом Эспена Сандберга стал комедийный вестерн «Бандитки» (2006). В качестве автора сценария и продюсера киноленты выступил Люк Бессон, а ведущие роли исполнили Пенелопа Крус и Сальма Хайек. Спустя два года Сандберг создал историческую драму о лидере норвежского антифашистского подполья «Макс Манус». В 2012 году на экраны вышел исторический фильм о легендарном путешествии «Кон-Тики». Кинолента вошла в список номинантов на «Оскар» и «Золотой Глобус» и собрала рекордную для Норвегии кассу в 22;7 млн долларов. В 2017 году режиссер снял продолжение американской приключенческой комедии «Пираты Карибского моря». В 2019 году вышла еще одна приключенческая кинокартина «Амундсен».