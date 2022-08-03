Не/смотря ни на что (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
9.22017, Mein Blind Date mit dem Leben
Комедия, Драма106 мин18+
О фильме
Салия с детства мечтал работать в гостинице, но в старших классах практически потерял зрение. Однако герой не намерен сдаваться под действием обстоятельств. Он развивает память, чтобы действовать как зрячий, и, умолчав о своей проблеме, устраивается в один из самых престижных отелей Мюнхена.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Марк
Ротемунд
- Актёр
Костя
Улльман
- Актёр
Якоб
Маченц
- Актриса
Анна
Мария Мюэ
- Актёр
Йохан
фон Бюлов
- Актёр
Александер
Хельд
- Актриса
Нилам
Фарук
- СКАктриса
Сильвана
Краппацш
- МГАктёр
Михаэль
Гримм
- КРАктёр
Кида
Рамадан
- ЙБАктриса
Йоханна
Биттенбиндер
- СКСценарист
Салия
Кахауатте
- ТЦПродюсер
Таня
Циглер
- БЯОператор
Бернхард
Яспер
- МГКомпозитор
Михаэль
Гелдрейх
- ЖРКомпозитор
Жан-Кристоф
Риттер