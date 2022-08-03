Не/смотря ни на что
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Не/смотря ни на что

Не/смотря ни на что (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Mein Blind Date mit dem Leben
Комедия, Драма106 мин18+

О фильме

Салия с детства мечтал работать в гостинице, но в старших классах практически потерял зрение. Однако герой не намерен сдаваться под действием обстоятельств. Он развивает память, чтобы действовать как зрячий, и, умолчав о своей проблеме, устраивается в один из самых престижных отелей Мюнхена.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb