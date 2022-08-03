Не/смотря ни на что (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Салия с детства мечтал работать в гостинице, но в старших классах практически потерял зрение. Однако герой не намерен сдаваться под действием обстоятельств. Он развивает память, чтобы действовать как зрячий, и, умолчав о своей проблеме, устраивается в один из самых престижных отелей Мюнхена.

