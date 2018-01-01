Детский контент
Тысячи мультиков и фильмов для детей – только безопасный детский контент по возрасту и никакой рекламы!
Хиты и новинки
Любимые герои и новое на сервисе
- 9.3
Манюня: Приключения в деревне2024, 84 мин
- 8.6
Суворовец 19442024, 86 мин
- 9.1
Маша и Медведь: Скажите «Ой!»2023, 24 мин
- 8.9
Игры Котэ2021
- 9.4
Лунтик. Возвращение домой2024, 77 мин
- 9.3
Манюня: День рождения Ба2024, 77 мин
- 9.2
Три кота. Зимние каникулы2024, 65 мин
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 62024, 81 мин
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.0
Эрнест и Селестина: Новые приключения2022, 77 мин
- 9.3
Маша и Медведь: 12 месяцев2022, 22 мин
- 9.1
Денискины рассказы2024
- 8.5
Отель у овечек2022Бесплатно
- 9.2
Маша и Медведь в кино: Парк чудес2024, 23 мин
- 9.4
Любопытная Варвара2024
- 9.1
Смешарики снимают кино2023, 52 мин
- 9.2
Большое путешествие. Специальная доставка2022, 86 мин
- 9.1
Царевна-лягушка2025, 92 мин
- 8.7
Лесные спасатели2024, 71 минБесплатно
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 9.1
Три кота и море приключений2021, 64 мин
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
Лучшие сказки для детей
Богатыри, царевны и колдуны: любимые сказки в одной коллекции
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.1
Садко2017, 78 мин
- 9.4
Три богатыря и принцесса Египта2017, 68 мин
- 8.1
Летучий корабль2024, 100 мин
- 8.4
Недетское кино2023
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 9.0
Баба Яга спасает мир2023, 90 минБесплатно
- 7.5
Красная Шапочка2022, 96 мин
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 8.1
Маленький принц и друзья. Сезон 12023
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.4
Три богатыря и Морской царь2016, 73 мин
- 8.6
Золушка и заколдованный принц2018, 83 мин
- 9.1
Царевна-лягушка2025, 92 мин
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 9.2
Снежная королева 3. Огонь и лед2016, 86 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
Развивающие истории для малышей
Лучшие мультфильмы
- 8.6
Забезу. Уши с хвостиком2021
- 8.5
Котяткины машинки2019
- 8.7
Команда МАТЧ2022
- 8.6
Спокойной ночи, малыши!2023
- 8.8
Синий трактор2016
- 8.1
Пластилинки2018
- 8.9
Машины сказки2011
- 8.9
Колыбельные Цветняшек2022
- 9.1
КОТЭ - Музыкальные мультфильмы в 3D2023
- 8.4
Кинди Кидс2019
- 8.3
Смарта и чудо-сумка2016
- 8.9
Котенок и автомойка2020
- 8.8
Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь2018
- 8.2
Три котенка2009
- 8.2
Озорные эльфы2020
- 8.8
Оранжевая корова2019
- 8.7
Живой гараж2023
- 8.6
Умная тарелка2015
- 8.9
Песенки Котэ ТВ2015
- 8.8
Деревяшки2017Бесплатно
- 8.3
Бабушкины сказки2019
- 8.5
Чуч-Мяуч2020
- 8.6
Клуб «Вопросики»2024
- 8.4
Тикабо2023
- 7.6
Дремота2019
- 8.0
Дино друзья2022
- 6.3
Подкаст «Три кота. Северные истории»2024
- 8.9
Игры Котэ2021
- 8.9
Турбозавры2019Бесплатно
- 8.9
Малышарики2015
- 8.6
Жила-была царевна2015
- 8.0
Зарядка с Царевной2018
- 8.8
Машины песенки2019
- 8.4
Котяткины истории2015
- 8.9
Малышарики. Танцуем и поем!2019
- 9.2
Простоквашино2018
- 9.1
Лунтик и его друзья2006
- 9.0
Царевны2018
- 8.5
Мультипелки. Шоу2023
- 8.7
Роботы-поезда. Теневая энергия2022
- 8.8
Ангел Бэби2015
- 8.3
С добрым утром, малыши!2023
- 9.1
Бодо Бородо. БОкварь2020
- 8.2
Три медведя (2016)2016
- 8.7
Тачки, тачки2017
- 9.1
Смешарики. Новые приключения2012
- 9.2
Гора самоцветов2005
- 8.5
Монсики2018
- 8.9
Семь королевств2024
- 8.6
Машинки Мокас2020Бесплатно
- 8.5
Отель у овечек2022Бесплатно
- 9.0
Ми-ми-мишки2015
- 8.0
Панда и Крош2021
- 9.0
Барбоскины2011
- 9.1
Цветняшки! Мультишкола2024
- 9.0
Три кота2015Бесплатно
- 8.6
Маша и медведь. Песни2019
- 8.4
Кукутики. Караоке2016
- 8.0
Раскраска2017
- 8.7
Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности2018
ТОП 10для детей
Популярные мультсериалы
Лучшее по рейтингу
- 9.1
Детектив Финник2022
- 8.9
Колыбельные Цветняшек2022
- 9.0
Шушумагия2023
- 8.8
Я — жуткая кракозябра!2013Бесплатно
- 8.8
Кукутики. Мультфильмы2018
- 8.9
Котэ Денс2023
- 9.0
Смешарики. Спорт2016
- 9.1
Джейд Армор и нефритовый браслет2022
- 9.0
Белка и Стрелка: Тайны космоса2018
- 9.4
Герои Энвелла2017Бесплатно
- 8.9
Песенки Котэ ТВ2015
- 8.8
Пузыри2014
- 8.9
Крутиксы2021
- 8.8
Ася и Вася2020
- 8.8
Фееринки2019
- 9.1
Бодо Бородо. БОкварь2020
- 8.9
Цветняшки! Сказки2024
- 8.8
Цветняшки2021
- 8.9
Дикие скричеры2018
- 9.2
Малышарики идут в детский сад2021
- 8.9
Котенок и волшебный гараж2017
- 8.9
Лекс и Плу. Космические Таксисты2019Бесплатно
- 8.9
Маша и Медведь: Анимашки2022
- 9.1
Супергерои.ру2023
- 9.3
Ну, погоди!1969
- 9.1
Мир Аоту2016
- 9.0
Геройчики2022
- 8.9
Игры Котэ2021
- 8.9
КОТЭ Геймз - Развивающие видео в 3D2022
- 8.9
Смышленый паровозик2013
- 9.0
Бодо Бородо. Бодо-IT2024
- 9.3
Маугли1967
- 9.1
КОТЭ - Музыкальные мультфильмы в 3D2023
- 8.9
Котенок и автомойка2020
- 9.0
Волчонок Сия – страж великой стены воинов2019
- 9.1
Веселая карусель1969
- 9.0
Смешарики: Азбука дружбы народов2022
- 9.0
Диностер2022
- 9.2
Бодо Бородо. Путешествия2020
- 9.1
Агент Али2016
- 8.9
Семь королевств2024
- 8.7
Команда МАТЧ2022
- 8.9
Приключения Бубы2021
- 9.0
Шаранутый космос2022
- 8.8
Кубокот — в школу без забот2023
- 8.8
Легенды Спарка2021
- 8.8
Робозуна2018
- 9.0
Машинки2011