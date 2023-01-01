Мультфильм Три богатыря и пуп земли (2023)
О фильме
Вперед в прошлое и назад в будущее: самое эпичное приключение богатырей за тысячи лет до нашей эры.
Древняя Русь перестает быть такой древней, когда Горыныч находит маленький подарок из далекого прошлого — детеныша динозавра. Согласно народным преданиям, где-то на свете есть Пуп Земли — портал между временами, откуда, должно быть, динозаврик и появился. Богатыри не были бы богатырями, если бы не отправились на поиски этой диковинки — любопытно ведь! Но, как обычно, не все идет по гладко: друзья находят тот самый Пуп, только вот вместе с малышом-рептилией в прошлое отправляются Алеша, Юлий и Князь. Пока Илья с Добрыней ищут способы их спасти, невезучая компания вынуждена спасаться от динозавров и первобытных людей.
Выберутся ли они из этой западни между мирами? Любимые герои во вселенной Юрского периода — смотреть «Три богатыря и Пуп Земли» онлайн можно на видеосервисе Wink прямо сейчас.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- АБАктриса
Алиса
Боярская
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- АБСценарист
Александр
Боярский
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков