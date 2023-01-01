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Детям
Три богатыря и Пуп Земли
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Режиссёры

Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАлёша Попович / Змей Горыныч
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич
Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

АктёрКонь Юлий
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрТихон / Антипка
Михаил Черняк

Михаил Черняк

АктёрОслик Моисей
Алиса Боярская

Алиса Боярская

АктрисаФрося
Лия Медведева

Лия Медведева

АктрисаЛюбава
Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

АктрисаНастасья / бабуля / Баба Яга

Сценаристы

Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист

Продюсеры

Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Георгий Жеряков

Георгий Жеряков

Композитор