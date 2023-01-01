Подкаст «Три кота. Северные истории» (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Три кота. Северные истории» — увлекательный познавательный подкаст, предвосхищающий события анимационного фильма «Три Кота. Зимние Каникулы». Вместе с Коржиком, Карамелькой и Компотом слушатели отправятся в захватывающее путешествие на Север, где узнают удивительные факты о ледоколах, северном сиянии, полярных экспедициях и даже об обитателях северных морей, таких как нарвалы. Котята вместе с дедушкой расскажут интересные истории, раскроют тайны природы и проведут слушателей через веселые и познавательные приключения. Присоединяйтесь к «Трем котам» и отправляйтесь на северные каникулы всей семьей!



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