Мультфильм Буба смотреть онлайн
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 1
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 2
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 3
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 4
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 5
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 6
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 7
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 8
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 9
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 10
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 11
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 12
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 13
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 14
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 15
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 16
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 17
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 18
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 19
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 20
- 0+5 мин
Буба
Сезон 1 Серия 21
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 22
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 23
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 24
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 25
- 0+4 мин
Буба
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
«Буба» — мультик о безграничном любопытстве и веселых приключениях неу�клюжего, но очаровательного существа, которое открывает для себя современный мир.
В центре сюжета — Буба, милый и пушистый домовенок, который, кажется, только что пробудился после столетнего сна. Он исследует окружающий мир, встречаясь с различными предметами и явлениями, которые вызывают у него удивление и восторг. Каждый эпизод полон неожиданных приключений и смешных ситуаций, возникающих из-за непосредственности и простодушия Бубы, который взаимодействует со всем, что его окружает. Будь то новые гаджеты, повседневные предметы или природные явления — для Бубы все это источники радости и новых знаний. Без слов, но с массой эмоций и выразительных жестов, большеглазый пушистик умело пробуждает детскую наивность и искренность.
Загляните в волшебный мир открытий и детского веселья: начинайте мультфильм «Буба» смотреть онлайн без рекламы — позвольте себе вернуться в беззаботное детство вместе с видеосервисом Wink!
Все сезоны сериала Буба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко